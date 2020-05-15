Петербуржцев разделили на три уровня для проверки на COVID-19

Новое распоряжение вышло 6 мая.

В одном из его пунктов определены приоритеты групп риска. В первую очередь медики будут проводить тесты тем, кто попадает в I уровень. В нем числятся: лица, прибывшие из-за границы с симптомами инфекционного заболевания, граждане, которые были рядом с больным COVID-19 при выявлении у него симптомов. Кроме того, к этой группе относятся соотечественники с установленным диагнозом «внебольничная пневмония», медицинские работники, имеющие риск инфицирования — работники на скорой помощи, в инфекционных отделениях, отделениях для больных внебольничной пневмонией — при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Помимо них в распоряжении упоминаются те, кто находится в «закрытых коллективах по длительному уходу», например, в интернатах и пансионатах.

К приоритетам II уровня относятся лица старше 65 лет при появлении у них респираторных симптомов, а также медицинские работники, имеющие риск инфицирования. Последних необходимо тестировать раз в неделю.

Приоритет III уровня отведен организованным коллективам детей при выявлении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.

«Иные категории относятся к приоритетам более низкого уровня», — говорится в документе.

В Петербурге сейчас работает 30 лабораторий по тестированию COVID-19, сообщили в Управлении Роспотребнадзора. Среди них лаборатории в федеральных центрах, Военно-медицинской академии, Клиники МЧС России и частные лаборатории.