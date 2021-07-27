Петербуржцев призвали следить за сохранением исторического облика города

В Санкт-Петербурге прошла встреча активистов и представителей местных ТСЖ, участники которой обсудили действия по сохранению исторического облика города. Об этом сообщил «Питер ТВ».

В рамках встречи заместитель председателя петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Сергей Васильев обратился к петербуржцам, которые проживают в домах с объектами художественной значимости. Он призвал их сохранять гражданскую активность, требовать от управляющих компаний реставрации витражей и других ценных архитектурных элементов, а также быть внимательными к работам по замене деревянных окон на пластиковые.

В пример можно привести жильцов дома Бака, которые собственными усилиями организовали реставрацию старинных витражей в трех подъездах дома.