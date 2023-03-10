Общество 10 марта 2023, 16:57 Петербуржцев предупредили об аномальных морозах

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В Петербурге в ночь на субботу, 11 марта, ожидаются морозы до -19 градусов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Также завтра днем в некоторых районах города будет сильный снегопад. Горожанам рекомендовали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. В случае, если поездку не отменить, стоит соблюдать особую осторожность при управлении машиной, не превышать скорость и держаться правой полосы.

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