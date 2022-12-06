06 декабря 2022, 13:49
Петербуржцев предупредили о затяжных снегопадах в декабре
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, что в декабре в городе ожидаются затяжные снегопады.
Столбики термометров будут показывать -2 градуса.
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«Снегопад будет идти три дня точно, с небольшими перерывами. Кончится где-то в пятницу или четверг к вечеру. Но декабрь ожидается снежным, пока по прогнозам все время снег, постоянно», — предупредил Колесов.
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Он также отметил, что в ближайшее дни в Петербурге ожидается усиление ветра и понижение атмосферного давления.
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