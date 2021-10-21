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    21 октября 2021, 13:34

    Петербуржцев предупредили о возможном наводнении

    Синоптик Колесов: уровень воды в Неве может подняться до двух метров

    Полина Гребенщикова

    Синоптик Александр Колесов рассказал «Невским новостям», что из-за обильных осадков жителей Санкт-Петербурга может ждать наводнение. Также ожидается штормовой ветер.

    «Неустойчивая погода в нашем регионе продолжается. С приближением нового циклона к Санкт-Петербургу сегодня ночью ожидается штормовая погода на акватории Финского залива и очередное наводнение в городе», — сказал синоптик.

    В пятницу, 22 октября, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. А из-за обильных дождей вода в Неве может подняться до двух метров.