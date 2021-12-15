Петербуржцев предупредили о сильных морозах

Синоптики предсказали петербуржцам сильные морозы до -25 градусов на следующей неделе. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

В воскресенье, 19 декабря, в Санкт-Петербурге еще будет стоять плюсовая температура, 20 декабря пройдет снегопад, а во вторник, 21 декабря, температура воздуха опустится до -25 градусов.

Сильные морозы ожидаются и в столице в связи с высотным циклоном. Синоптик Александр Шувалов сравнил предстоящие погодные условия с аномальными морозами в европейской части России 1978 года.

«Неделю тогда мерзли. В Подмосковье было -38. А потом и Западная Европа со страшной силой мерзла», — рассказал он.