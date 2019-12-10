Петербуржцев предупредили о сайтах-двойниках известных театров

По данным издания, аферисты накручивают цены на билеты от 200 до 300%. На пространствах Сети запущены поддельные сайты таких культурных учреждений Северной столицы, как Михайловский театр, театр «Мюзик-Холл» и Театр комедии им. Н. П. Акимова.

В связи с этим городской Комитет по культуре разместил на сайте регионального правительства единый реестр концертных организаций и театров, где представлен список официальных порталов культурных учреждений. ИА Nation News уточнило, что до конца этой недели будет подготовлен полный перечень.