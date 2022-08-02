Петербуржцев предупредили о переменчивой погоде в августе

Август в Санкт-Петербурге будет по традиции дождливым, однако с перерывами на аномально жаркие дни. Об этом «Невским новостям» рассказала ведущий синоптик специализированного гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

Дождей будет много — сумма осадков составит от 100 до 140% от климатической нормы. При этом, несмотря на то, что средняя температура в этом месяце в Петербурге составляет +17,5 градуса, в некоторые дни воздух прогреется до +28.

«Если говорить о конкретных цифрах, то в первой и второй декадах преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +18 до +23 градусов тепла, а в отдельные дни прогрев может достигать +24…+28 градусов. Преобладающие ночные температуры — в пределах от +12 до +17 градусов тепла», — рассказала синоптик.