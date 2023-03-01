Общество 01 марта 2023, 14:21 Петербуржцев предупредили о нестабильной погоде в марте

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В Петербурге в начале марта ожидаются так называемые температурные качели. Об этом сайту kp.ru рассказала синоптик Гидрометцентра Наталья Мироничева.

По ее словам, в марте петербуржцев ждет то оттепель, то мороз. Поэтому возникает риск образования гололеда.

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«Температурные колебания в течение месяца будут весьма ощутимы. Погода будет формироваться под переменным воздействием циклонов», — сказала Наталья Мироничева.

Как уточнило ИА Nation News, первые 10 дней весеннего месяца будут минусовые температуры будут сохраняться как ночью, так и днем. Со второй декады марта прогнозируют оттепель в светлое время суток. Это может привести к опасным образованием сосулек.