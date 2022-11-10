10 ноября 2022, 15:15
Петербуржцев предупредили о непогоде в ближайшие дни
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится облачная погода из-за действия циклона «Филомена». Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
В некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха, несмотря на действие циклона, порадует горожан. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов, написало utro.ru.
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Минувшей ночью, 10 ноября, из-за осадков в одном из районов города затопило дворы и улицы.
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