Общество 10 ноября 2022, 15:15 Петербуржцев предупредили о непогоде в ближайшие дни

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится облачная погода из-за действия циклона «Филомена». Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

В некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха, несмотря на действие циклона, порадует горожан. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов, написало utro.ru.

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Минувшей ночью, 10 ноября, из-за осадков в одном из районов города затопило дворы и улицы.

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