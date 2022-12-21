Общество 21 декабря 2022, 13:23 Петербуржцев предупредили о гололеде на дорогах

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о сильном гололеде на дорогах после ледяного дождя. Об этом написало ИА Nation News.

По словам синоптика, температура воздуха во второй половине дня составит около нуля градусов. Уже сейчас на дорогах и тротуарах города образовалась ледяная корка, сказал Колесов.

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С начала зимы многие петербуржцы обращались в администрацию города с просьбой навести порядок на улицах из-за большого количества снега. Несколько человек попали в больницу после падения на обледеневшем тротуаре.

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