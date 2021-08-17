Петербуржцев предупредили о дождях с грозами

В Санкт-Петербурге со среды, 18 августа, резко ухудшатся погодные условия. Спасатели МЧС предупреждают о сильных ливнях с грозами. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В отдельных районах города ожидается шквалистый ветер. Местами его порывы достигнут 24 метров в секунду. Сотрудники экстренных служб просят граждан в ненастную погоду оставаться дома, не ходить к водоемам и не гулять по лесам. Также во время грозы не стоит открывать окна и находиться близко к электропроводке.

Автомобилистов просят по возможности убрать транспортные средства в гараж, так как из-за сильного ветра и осадков они могут пострадать.