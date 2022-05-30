Петербуржцев предупредили, что открывать купальный сезон еще рано

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города, что пока открывать купальный сезон рано. Об этом написали «Невские новости».

По словам специалиста, говорить о купальном сезоне в городе на Неве пока рано, поскольку температура воды составляет не более 10 градусов.

«Сейчас, когда температура воды равна +10 градусам, кто ж полезет купаться? Дожди и не жарко — так будем говорить. Сейчас наступают более теплые дни, но даже при +20 градусах вода не прогреется, в перспективе пока непонятно. Нет такой жары, прямого солнца, чтобы грело долго. Наверное, чуть позднее смогу ответить», — сказал Колесов.

С ним согласился и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптик отметил, что температура воды в акватории Финского залива возле побережья Санкт-Петербурга в данный момент составляет от +10 до +12 градусов.