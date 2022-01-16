Петербуржцев предостерегли от мошенников, предлагающих «красивые даты» для свадьбы

В Санкт-Петербурге часто стали появляться объявления о том, что якобы продаются красивые даты для свадьбы в предстоящий летний сезон. В городском комитете по делам ЗАГС предупредили, что такие объявления выставляют мошенники, которые просто наживаются на желающих зарегистрировать брак. Там отметили, что чаще всего такие объявление появляются в социальных сетях.

«Органы ЗАГС Санкт-Петербурга не занимаются коммерческой деятельностью и не продают время регистрации и „красивые даты“, а действующее законодательство о регистрации актов гражданского состояния не предполагает передачу и тем более продажу выбранной даты и времени другим людям», — говорится в сообщении комитета на странице в сети «ВКонтакте».

Комитет также поделился скриншотами подобных объявлений. Судя по ним, больше всего денег мошенники хотят получить за дату 02.02.2022. Ценник начинается от полумиллиона и заканчивается миллионом рублей. В пресс-службе комитета отдельно отметили, что пошлина за государственную регистрацию брака никак не может стоить миллионы, она составляет всего 350 рублей. При электронной подаче заявления и безналичной оплате на портале госуслуг предоставляется скидка 30%.