18 августа 2023, 17:59
Петербуржцев попросили помочь найти пропавшую собаку-спасателя
Сотрудники поисково-спасательного отряда попросили жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области проявить содействие в поисках собаки, которая пропала больше месяца назад. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Собака породы дратхаар по кличке Шельма потерялась в лесу на границе Выборгского и Приозерского районов во время соревнований кинологов-спасателей. В поисковом отряде «Экстремум» животное помогало искать людей.
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Отмечается, что тому, кто найдет собаку, выплатят вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Санкт-Петербург
Собаки
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