Общество 18 августа 2023, 17:59 Петербуржцев попросили помочь найти пропавшую собаку-спасателя

Читать 360tv в

Сотрудники поисково-спасательного отряда попросили жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области проявить содействие в поисках собаки, которая пропала больше месяца назад. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Собака породы дратхаар по кличке Шельма потерялась в лесу на границе Выборгского и Приозерского районов во время соревнований кинологов-спасателей. В поисковом отряде «Экстремум» животное помогало искать людей.

Реклама

Отмечается, что тому, кто найдет собаку, выплатят вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.