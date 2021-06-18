Петербуржцев могут оштрафовать на 930 тысяч рублей за несоблюдение антиковидных мер

В Санкт-Петербурге стали чаще проводить рейды против жителей города, которые не носят маски. За последние две недели сумма выписанных штрафов может достигнуть 930 тысяч рублей.

Проверки устраивают в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемической обстановки, сообщили «Невские Новости». Составленные на нарушителей протоколы позже могут превратиться в денежные штрафы.

В комитете по транспорту отметили, что в июне составлено 186 актов. Среди этих документов 99 протоколов выписали сотрудники петербургского метро. Еще 87 составили СПб ГКУ «Организатор перевозок». Их выписали нарушавшим требования в автобусах и трамваях.

Получившим протоколы придется посетить комитет по вопросам законности на Кондратьевском проспекте. По ним пройдет разбирательство по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга. В случае признания вины штраф составит четыре тысячи рублей. Тех, кто нарушает требования систематически, ждут наказание в пять тысяч рублей.

В денежном эквиваленте сумма штрафов в выписанных протоколах составит 744 тысячи рублей за несоблюдение антиковидных мер. При условии, что все они нарушили масочный режим дважды и не доказали невиновность, она будет равняться 930 тысячам.