Петербуржцев лишили музеев, ресторанов, театров и кино в новогодние праздники

В Санкт-Петербурге на новогодние праздники будут введены новые ковидные ограничения. В основном они касаются работы баров и ресторанов. Местные власти приняли такое решение из-за роста заболеваемости.

В частности, с 30 декабря по 3 января не будут работать бары, рестораны и кафе. Информация об этом появилась на сайте администрации губернатора города. В ведомстве отметили, что с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января общепит не сможет принять людей с 19:00 до 6:00. Ограничения не распространяются на производственные столовые, доставки, обслуживания на вынос и кафе на вокзалах, заправочных станциях и в аэропорту.

Также с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки. А уже с 4 декабря в регионе не смогут принимать клиентов аквапарки и океанариумы. Также будет запрещен доступ детей до 16 лет на культурные мероприятия.

«С 4 декабря ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек», — говорится в сообщении.

Тем не менее максимальное количество человек, которое может присутствовать на мероприятии, будут устанавливать исполнительные органы власти исходя из особенностей помещения.