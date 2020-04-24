Петербуржцам выдали книги на лопате

В Санкт-Петербурге выдают покупателям книги на лопате через окошко. Таким образом сотрудники обеспечивают бесконтактную передачу товара.

Как сообщает издание «Бумага», таким способом книжный магазин «Фаренгейт 451» продает продукцию с конца марта.

По словам владельца Платона Романова, людям такой способ нравится. Некоторые из них специально пришли в магазин из-за лопаты. Романов отметил, что из-за режима самоизоляции сильно упали продажи. Магазину удается продать одну-две книги в день.

Поэтому они придумали акцию: при покупке трех книг — маска в подарок. Они также устраивают распродажи. 22 апреля, в день рождения Ленина, его книги продавали по 100 рублей.

Ранее стали известны самые популярные у россиян книги на самоизоляции. В книжных онлайн-магазинах они стали чаще заказывать детскую и художественную литературу. Спрос на книги жанра нон-фикшн упал.