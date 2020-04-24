    24 апреля 2020, 20:59

    Петербуржцам выдали книги на лопате

    Арина Гудилова

    В Санкт-Петербурге выдают покупателям книги на лопате через окошко. Таким образом сотрудники обеспечивают бесконтактную передачу товара.
    Петербуржцам выдали книги на лопате

    Как сообщает издание «Бумага», таким способом книжный магазин «Фаренгейт 451» продает продукцию с конца марта.

    По словам владельца Платона Романова, людям такой способ нравится. Некоторые из них специально пришли в магазин из-за лопаты. Романов отметил, что из-за режима самоизоляции сильно упали продажи. Магазину удается продать одну-две книги в день.

    Поэтому они придумали акцию: при покупке трех книг — маска в подарок. Они также устраивают распродажи. 22 апреля, в день рождения Ленина, его книги продавали по 100 рублей.

    Ранее стали известны самые популярные у россиян книги на самоизоляции. В книжных онлайн-магазинах они стали чаще заказывать детскую и художественную литературу. Спрос на книги жанра нон-фикшн упал.