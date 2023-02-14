Общество 14 февраля 2023, 14:04 Петербуржцам станет доступен цокольный этаж Дома книги на Невском проспекте

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В конце февраля на Невском проспекте планируют открыть цокольный этаж Дома книги. Здесь горожане и гости города смогут приобрести литературу по гуманитарным наукам, научно-популярные и учебные книги, написал «Петербургский дневник».

По словам директора Дома книги Виталия Федорова, во время реставрации специалисты сохранили все архитектурно-художественные элементы.

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«Торговые площади, общей площадью больше 500 квадратных метров, еще в процессе работ. В оформлении их интерьера будет и дерево, и металл. Но все архитектурно-художественные элементы, включая колонны, мы, безусловно, сохраним», — сказал он.

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На цокольном этаже также будет установлена стойка для выдачи интернет-заказов, добавил Федоров.