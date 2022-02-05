Петербуржцам с симптомами ковида посоветовали ехать к врачу на автобусе

В одной из поликлиник на Васильевском острове в Санкт-Петербурга предложили пациентам с симптомами ковида, гриппа и ОРВИ добираться на прием на общественном транспорте. Объявление опубликовали в сообществе «От Стрелки до Гавани» в Facebook.

Инструкция для горожан, которые заподозрили у себя коронавирус, появилась на двери поликлиники №4.

«Уважаемые пациенты! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оказание медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19 осуществляется в поликлиническом отделении № 53. Добраться [до него] можно на общественном транспорте: троллейбусе №№10 и 11 и автобусе № 7», — говорилось в объявлении.

Фото:facebook.com/groups/StrelkaGavan

Фото этого объявления пользователи опубликовали и на странице департамента здравоохранения Петербурга во «ВКонтакте».

«У вас на дверях поликлиник вот такие интересные сообщения вывешивают. Это что получается? Заболел короной, сел в автобус и поехал? Отличный совет. Может, еще сразу на концерт сходить?!» — возмутился автор комментария.

В депздраве пока на это никак не отреагировали.

За минувшие сутки в России выявили 177 282 случая коронавируса. Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости. В Санкт-Петербурге зафиксировали 21 780 случаев заражения.