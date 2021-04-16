Петербуржцам разрешили не носить медицинские перчатки в транспорте и магазинах

В Петербурге отменили требование носить в общественных местах перчатки как средство личной защиты из-за пандемии коронавируса. Теперь ездить в транспорте и ходить в магазин можно без них. Маски пока носить обязательно.

Постановление об отмене «перчаточного» режима подписал губернатор города Александр Беглов. В документе уточняется, что перчатки перестанут быть обязательным атрибутом, в частности, при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, в аэропорту, во всех видах общественного транспорта, на вокзалах, станциях и остановках.

Масочный режим будет действовать до 15 мая. Дальнейшее решение по его продлению или отмене будет приниматься в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.