Петербуржцам рассказали, в каких местах лучше всего искать ежевику

Ежевика встречается в лесах Ленинградской области сразу в двух видах — сизая и несская. О том, в каких местах лучше всего искать ягоду, рассказал «Невским новостям» кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

По словам эксперта, ягоды с сизым налетом созревают преимущественно в конце августа или в начале сентября. Такой вид ежевики встречается чаще всего на вырубках.

«Очень вкусная, ароматная ягода, но ее мало у нас. Прям собирать-собирать не получится, но попробовать поискать такую интересную для нашего региона ягоду стоит. На Карельском перешейке есть, в лесах Ленобласти. Но мало ее. Растет она, как правило, на вырубках», — процитировал «Петербургский дневник» слова Глазкова.

Княженику (малину арктическую) можно встретить на самой северной границе. Эксперт отметил, что такую ягоду во все времена считали самой вкусной и дорогой в стране.

«Она редкая, находится на самой северной границе своего ареала. Это более южная ягода, но в наших лесах ее тоже можно увидеть», — резюмировал биолог.