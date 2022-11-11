Общество 11 ноября 2022, 12:55 Петербуржцам рассказали, сколько собак и кошек можно держать в одной квартире

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Журналисты «Парламентской газеты» нашли документ 1982 года «Об упорядочении содержания собак и кошек в Ленинграде», подписанный Львом Зайковым. В документе говорится, что одной семье в квартире разрешается держать по одной кошке и собаке.

По словам депутата Заксобрания Петербурга Дениса Четырбока, решение Ленгорисполкома на данный момент считается действующим, однако это означает, что на практике его положения применимы.

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«Невозможно прийти к человеку, у которого дома больше одной кошки и собаки и предъявить ему требования. По Гражданскому кодексу России сегодня животные — это имущество», — добавил Четырбок.

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов также отметил, что государство не сможет подсчитать животных у людей в квартирах, потому что действует правило неприкосновенности жилья.