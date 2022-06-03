Петербуржцам рассказали о временном ухудшении погоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погоды. По его словам, в пятницу, 3 июня, в городе пройдут кратковременные дожди. Об этом написали «Невские новости».

Синоптик отметил, что к берегам Невы продолжит поступать относительно холодный воздух. Петербург будет находиться «в тылу циклона».

«Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — добавил Леус в своем Telegram-канале.

В субботу, 4 июня, в городе будет по-прежнему облачно и дождливо, при этом температура воздуха не снизится.