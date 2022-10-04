«Дожди и мощный ветер». Петербуржцам рассказали о смене погоды к концу недели | 360°

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«Дожди и мощный ветер». Петербуржцам рассказали о смене погоды к концу недели

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в концу недели в Санкт-Петербург придут мощный ветер и дожди. Об этом написали «Невские новости».

По словам метеоролога Юрия Куткевича, влияние текущего циклона уже сходит на нет, однако к концу недели в город придет новый.

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«Мы вступаем в октябрь, поэтому повторения буйства стихии возможны. Трудно сказать, когда именно, но такие усиления ветра с дождем вполне возможны под влиянием циклона. В ближайшие два дня, сегодня и завтра, влияние циклона еще останется, хотя он уже заканчивает свое существование. С четверга ситуация будет меняться: ветер сменится на юго-западный, и к нам опять будут поступать влажные воздушные массы, но уже с запада и юго-запада. Там уже циклон с Атлантики придет, он принесет более теплые воздушные массы», — добавил синоптик.

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Несмотря на осадки, воздух прогреется до 11-14 градусов, заключил Куткевич.

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