Петербуржцам рассказали о природных явлениях в городе с середины июня

С середины июня в Санкт-Петербурге ожидаются геомагнитные бури, полнолуние и апогей белых ночей. Каким образом эти явления будут влиять на горожан, рассказал врач-невролог Павел Хорошев, написали «Невские новости».

По словам специалиста, полнолуние не оказывает влияния на самочувствие человека.

«Луна не становится ни ближе, ни дальше. Положение спутника — это всего лишь освещение Солнцем, которое никак не влияет на здоровье граждан», — объяснил специалист.

Он также отметил, что геомагнитные бури для петербуржцев ничем не опаснее полнолуния. Вспышки, которые влияют на здоровье, бывают примерно раз в десятилетие. А явление, при котором даже слабое геомагнитное возмущение приводит к головной боли, — большая редкость.

Как рассказал заведующий сомнологическим кабинетом, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Пальман, по поводу белых ночей потревожиться стоит. Специалист отметил, что необходимо соблюдать световой режим дня. В квартире во время сна должны закрываться шторы, чтобы свет максимально блокировался.