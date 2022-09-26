Петербуржцам рассказали о погоде в понедельник | 360°

Общество 26 сентября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber Петербуржцам рассказали о погоде в понедельник

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В понедельник, 26 сентября, в Санкт-Петербурге будет сухо, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщила Neva.Today.

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Температура воздуха составит +10...+12 градусов. Ветер ожидается переменный, облачно с прояснениями. Отмечается, что точно такая же погода была в Петербурге ровно 50 лет назад, 26 сентября 1972 года.

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