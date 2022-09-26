Петербуржцам рассказали о погоде в понедельник | 360°

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Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

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Подмосковье

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Королеве

Общество

26 сентября 2022, 19:52

Предлагают «белые» билеты и пугают повесткой. Как противостоять мошенникам, наживающимся на частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 19:40

Молодежные проекты и борьбу с лесными пожарами обсудили депутаты Московской и Рязанской областных дум

Криминал

26 сентября 2022, 19:39

Раскрыты подробности работы силовиков в школе Ижевска во время стрельбы

Эксклюзив

26 сентября 2022, 19:35

Приехавшие в Подмосковье жительницы ДНР рассказали о надеждах от референдума

Подмосковье

26 сентября 2022, 19:33

Королев, Молодежный и Серебряные пруды стали лучшими в содержании территорий по итогам сентября

Подмосковье

26 сентября 2022, 19:28

Почти 11 миллиардов рублей направили на благоустройство в Подмосковье с начала года

Общество

26 сентября 2022, 11:43

Петербуржцам рассказали о погоде в понедельник

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В понедельник, 26 сентября, в Санкт-Петербурге будет сухо, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщила Neva.Today.

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Температура воздуха составит +10...+12 градусов. Ветер ожидается переменный, облачно с прояснениями. Отмечается, что точно такая же погода была в Петербурге ровно 50 лет назад, 26 сентября 1972 года.

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