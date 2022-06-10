Петербуржцам рассказали о количестве солнечных часов в городе с начала марта

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, сколько часов солнце радовало горожан с начала марта. Об этом написали «Невские новости».

С начала весны в городе на Неве было зафиксировано в общей сложности 721,5 солнечных часа. При этом май в этом году оказался менее солнечным, чем в предыдущем. В последний месяц весны в Петербурге было всего 252 солнечных часа.

Колесов отметил, что горожанам не стоит сетовать на май, поскольку январь и февраль в этом году набрали в сумме 32,1 часа, когда выглядывало солнце.