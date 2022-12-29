Общество 29 декабря 2022, 19:23 Петербуржцам рассказали о главных интернет-трендах будущего года

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В наступающем году популярность Telegram вырастет в несколько раз, а также предпочтение отдадут вертикальным видео. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на руководителя digital-агентства «Сделаем» Павла Молянова.

По словам эксперта, в 2023 году ожидает значительный прирост пользователей мессенджера Telegram. Что, в свою очередь, повысит стоимость подписчиков. Но касается это тех, кто зарабатывает в социальных сетях.

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Кроме того, подчеркивает «Патрульный Петербурга», вертикальные видеоролики постепенно начнут вытеснять текстовые сообщения. Также, по мнению Павла Молянова, в новом году значительно возрастет популярность сервисов по автозапуску рекламы.

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