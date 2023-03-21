Общество 21 марта 2023, 12:13 Петербуржцам рассказали о дальнейшей судьбе особняка Кенигов на Пироговской набережной

Читать 360tv в

В Петербурге продолжается реставрация особняка Кенигов на Пироговской набережной, но сроков ее завершения пока нет. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала ведущий научный сотрудник АО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“» Анна Шаповалова.

По ее словам, особняку уже вернули первоначальный исторический цвет. Также продолжаются работы по восстановлению фасадов. Обновление здания началось два года назад, но прогнозировать, когда оно закончится, пока нельзя. Также неизвестно, когда приступят к реставрации внутреннего убранства.

Реклама

«Сейчас рабочие приводят в порядок инженерные коммуникации особняка Кенигов. О преображении внутренних интерьеров говорить рано. Пока мы даем новую жизнь внешнему контуру здания и коммуникациям», — сказала Анна Шаповалова.

Реклама

Она также рассказала, что здание продолжает функционировать. В нем нашлось место для профкома, библиотеки, медпункта и даже рабочих кабинетов.

Авторы: