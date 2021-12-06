Петербуржцам рассказали, когда ждать потепления

Прошлой ночью в Санкт-Петербурге был зафиксирован температурный рекорд. В Северной столице похолодало до -21 градуса — это на полградуса ниже, чем было в 1893 году, написал «Петербургский дневник».

По словам главного синоптика города Александра Колесова, до конца суток 6 декабря в Петербурге сохранится морозная погода, однако уже завтра и в последующие дни в городе установится температура 9-10 градусов ниже нуля.

При этом уже на следующей неделе прогнозируется оттепель. Сильные морозы на время покинут город, заключил специалист.