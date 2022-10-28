Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег | 360°

Общество 28 октября 2022, 12:49 Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег

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Синоптик Юрий Куткевич в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, когда горожанам ждать снега.

Как отметил специалист, первый снег может выпасть в самое ближайшее время. Из-за того, что в городе будут сохраняться плюсовые температуры, снег задержится ненадолго, написала Neva.Today.

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«Первая неделя ноября, до 7 числа, сохранит тепло. Снежный покров до этого ждать не приходится», — отметил он.

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Куткевич добавил, что ночью возможны заморозки. Мокрый снег будет чередоваться с дождями.