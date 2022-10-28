Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег | 360°

28 октября 2022, 12:49
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Синоптик Юрий Куткевич в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, когда горожанам ждать снега.
Как отметил специалист, первый снег может выпасть в самое ближайшее время. Из-за того, что в городе будут сохраняться плюсовые температуры, снег задержится ненадолго, написала Neva.Today.
Реклама
«Первая неделя ноября, до 7 числа, сохранит тепло. Снежный покров до этого ждать не приходится», — отметил он.
Реклама
Куткевич добавил, что ночью возможны заморозки. Мокрый снег будет чередоваться с дождями.
Санкт-Петербург
Погода
Реклама
Реклама