Петербуржцам рассказали, когда в город придет первый снег

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, когда местным жителям и гостям Северной столицы стоит ждать снега. По его словам, он может выпасть уже в третьей декаде октября. Об этом сообщили «Невский новости».

«Я думаю, что ближайшая вероятность снега — 23-24 число. Но это неустойчиво, непродолжительно, временно, только пока проходит циклон. А потом следующие циклоны будут выносить теплый воздух, и опять будет относительно теплая погода», — отметил синоптик.

Сейчас в городе будет сохраняться относительно низкая температура воздуха. Столбик термометра покажет не больше 10 градусов тепла. В Ленинградской области в связи с циклонами первый снег может пойти уже 17 или 18 октября.