Петербуржцам рассказали, когда придет спасение от комаров

Обычно ряды комаров редеют в июле, когда высыхают последние лужи. Об этом рассказал энтомолог Зоологического института РАН Сергей Айбулатов, написала газета «Петербургский дневник».

Даже если успевает народиться новое поколение этих насекомых, ему уже негде откладывать личинки.

Энтомолог посоветовал людям использовать средства индивидуальной защиты, если они работают в лесу. Нужно надевать накомарник и светлую одежду, так как комары любят садиться на одежду темных тонов. В середине дня комаров значительно мало, а после шести вечера и до девяти утра — в разы больше.

Нашествие комаров в Петербурге и Ленинградской области было ожидаемым из-за снежной зимы. Для сокращения их популяции необходимо обработать водоемы специальными средствами — ларвицидами.

Кровососущие любят зимовать в горах снега в кюветах, в оставшихся с войны воронках, в ямах. Комары всегда предпочитают талую воду. Они выбирают грязную воду, потому что в прудах и озерах живут стрекозы и водные жуки, личинки которых комары едят.

В Ленинградской области комары не опасны.

«В наших краях погибнуть от комариных укусов невозможно. Даже если выйти в лес без одежды и заблудиться. Где-то в сибирской тайге, может быть, бывают такие полчища насекомых, что их нападение чревато большой кровопотерей, но даже там человек, если и умрет, то, скорее, от аллергической реакции.», — заявил энтомолог Алексей Халин.

Уловить момент, когда личинка становится уязвимой для ларвицида, достаточно сложно, отметил Айбулатов. Пока в кюветах лежит лед, личинки гибнут сами, потому что не могут дышать. А потом уже время может быть упущено.