Петербуржцам рассказали, когда откроется Ладожский вокзал | 360°

28 октября 2022, 17:10
Петербуржцам рассказали, когда откроется Ладожский вокзал
Ремонт Ладожского вокзала планируется завершить до конца 2023 года. Об этом Neva.Today рассказали в пресс-службе ОЖД.
Сейчас специалисты приступили к обновлению инженерных систем и пассажирской инфраструктуры. До конца этого года будет полностью заменена кровля.
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На вокзале планируется обновить два эскалатора, которые ведут от метро к зданию и пригородным поездам, а также установить новые скамейки и места для зарядки телефонов.
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Санкт-Петербург
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