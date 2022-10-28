Петербуржцам рассказали, когда откроется Ладожский вокзал | 360°

Общество 28 октября 2022, 17:10 Петербуржцам рассказали, когда откроется Ладожский вокзал

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Ремонт Ладожского вокзала планируется завершить до конца 2023 года. Об этом Neva.Today рассказали в пресс-службе ОЖД.

Сейчас специалисты приступили к обновлению инженерных систем и пассажирской инфраструктуры. До конца этого года будет полностью заменена кровля.

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На вокзале планируется обновить два эскалатора, которые ведут от метро к зданию и пригородным поездам, а также установить новые скамейки и места для зарядки телефонов.

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