Общество 01 июня 2023, 14:15 Петербуржцам рассказали, какую погоду ждать в июне Синоптик Мироничева: погода будет формироваться под воздействием циклонов и антициклонов

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В июне погодные условия в Петербурге будут формироваться под воздействием циклонов и антициклонов. Об этом в разговоре с «Невскими новостями» сообщила ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Погода будет преимущественно с переменной облачностью и периодическими осадками.

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«В Петербурге дневные температуры воздуха в основном не будут превышать +11…+16 градусов, и лишь отдельные дни могут быть на два-четыре градуса теплее», — добавила специалист.

Ночные температуры составят +5, +10 градусов, заключила Мироничева.