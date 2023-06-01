01 июня 2023, 14:15
Петербуржцам рассказали, какую погоду ждать в июне
Синоптик Мироничева: погода будет формироваться под воздействием циклонов и антициклонов
В июне погодные условия в Петербурге будут формироваться под воздействием циклонов и антициклонов. Об этом в разговоре с «Невскими новостями» сообщила ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.
Погода будет преимущественно с переменной облачностью и периодическими осадками.
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«В Петербурге дневные температуры воздуха в основном не будут превышать +11…+16 градусов, и лишь отдельные дни могут быть на два-четыре градуса теплее», — добавила специалист.
Ночные температуры составят +5, +10 градусов, заключила Мироничева.
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