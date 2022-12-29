Общество 29 декабря 2022, 19:23 Петербуржцам рассказали, как выбрать настоящий шоколад

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В преддверии Нового года жителям Петербурга рассказали, как отличить качественный шоколад от продукта с заменителями. Об этом сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городского Управления Роспотребнадзора.

Как следует из памятки, в составе настоящего шоколада обязательно должно быть какао-масло. Еще одной отличительной особенностью качественной сладости называют приятный хруст при разламывании. Кроме того, серые или белые пятна на плитке свидетельствуют, что ее хранили неправильно. Температура была или слишком высокой, или слишком низкой. В обоих случаях это отражается на качестве, делая шоколад менее вкусным.

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Также на этикетке должна быть вся информация о производителе, импортере, составе продукта. Эксперты напомнили, что в умеренных количествах шоколад способствуют выработке гормона радости, но злоупотреблять им не стоит.

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