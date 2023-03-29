Общество 29 марта 2023, 19:26 Петербуржцам рассказали, как себя вести при обнаружении детеныша нерпы на берегу

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Прошедшая зима стала комфортной и теплой для нерп, большинство из них уже принесли потомство. О том, что нужно делать при обнаружении маленького детеныша на берегу, сообщил директор фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, не стоит близко подходить к животному и пытаться самостоятельно бросить его в воду. Если же человек гуляет с собакой, нужно внимательно следить за своим питомцем и не подпускать его к нерпе.

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При обнаружении детеныша Алексеев посоветовал сразу же сообщить об этом специалистам фонда.