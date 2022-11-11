Общество 11 ноября 2022, 16:20 Петербуржцам рассказали, как правильно показывать дорогу слепым

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Телеканал «Санкт-Петербург» в преддверии Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября, рассказал петербуржцам, как правильно ориентировать на местности слепых людей.

Фразы «Вам сюда» и «Буквально в двух шагах» стоит заменить более корректными. Специалисты рекомендуют указывать расстояния до метра, например «Через 20 метров».

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Можно не просто подсказать дорогу, а стать проводником для слепого. Достаточно подставить ему свое плечо и перечислять препятствия, которые встречаются на пути.

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