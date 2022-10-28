Петербуржцам рассказали как быть, если утерян паспорт | 360°

Общество 28 октября 2022, 10:38 Петербуржцам рассказали как быть, если утерян паспорт «ФедералПресс»: в случае утери паспорта необходимо обратиться в ближайшее отделение МВД РИА "Новости"

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Издание «ФедералПресс» составило порядок действий для жителей Петербурга, которые потеряли паспорт.

Первое, что необходимо сделать, это обратиться в ближайшее отделение МВД. Там вам предложат написать заявление, в котором должно быть указано, когда и при каких обстоятельствах был утерян паспорт, а также все реквизиты документа.

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Далее необходимо написать заявление на получение нового паспорта. Его могут выдать как по месту прописки, так и по месту пребывания. При этом следует помнить, что МФЦ не выдает паспорт, если его украли.

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Госпошлина за новый паспорт составляет 1500 тысячи рублей. Те, граждане, которые попали в чрезвычайную ситуацию, от данной выплаты освобождаются.

Для оформления нового паспорта необходимо представить следующие документы: талон-уведомление из МВД, две фотографии 35×45 миллиметров, документы о воинском учете, если они имеются, а также документы для отметок – о браке, рождении детей.