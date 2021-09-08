Петербуржцам рассказали, как будет выглядеть обновленная станция метро «Фрунзенская»

На месте небольшого вестибюля станции метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге появится новый современный пятиэтажный комплекс с куполом. Начать реконструкцию власти города планируют с середины 2022 года. Об этом написали «Невские новости».

Известно, что здание будет иметь два подземных яруса. В организация «Архитектурное Бюро А.С.+», которая будет заниматься станцией, сообщили, что в метро заменят все эскалаторы, а на одном из этажей появится Единый диспетчерский центр метрополитена.

Станцию «Фрунзенская» оснастят современной гидроизоляцией, обустроят новую линейку турникетов и зону транспортной безопасности. Все эти работы планируется сделать за два года. Архитектурный проект здания уже полностью готов и представлен властям города.