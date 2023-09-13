Общество 13 сентября 2023, 18:41 Петербуржцам рассказали, что одна минута стоянки со второго часа для мопедов и мотоциклов будет стоить 65 копеек

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Директор городского Центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что теперь стоимость одной минуты стоянки со второго часа для мопедов и мотоциклов в городе будет составлять 65 копеек. Для автомобилей цена повысится до 67 копеек.

Водителям других транспортных средств необходимо будет заплатить три рубля 30 копеек. Оплата парковки будет осуществляться через паркомат по вводу номера автомобиля и планируемого времени стоянки.

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Также произвести оплату можно через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», добавил Курдяев.