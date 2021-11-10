Петербуржцам рассказали, будет ли идти снег на Новый год

Доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, ждать ли снег в Санкт-Петербурге на Новый год. По словам специалиста, в это время в Северной столице могут начаться температурные качели. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Есть вероятность, что стабильного снежного покрова не будет до самого Нового года. Потом он, правда, установится», — процитировал «ФедералПресс» слова Малинина.

Профессор отметил, что снег, скорее всего, появится только в конце ноября. Однако продержится он недолго, так как погода будет все время меняться. Стабильный снежный покров установится только после Нового года.