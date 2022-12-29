Общество 29 декабря 2022, 19:22 Петербуржцам посоветовали пересесть на общественный транспорт

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В Санкт-Петербурге сохраняется сложная ситуация на дорогах из-за образования гололеда. Неопытным водителям сотрудники ГИБДД посоветовали воздержаться от поездок на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт, сообщил сайт «МК в Питере».

Также водителям напомнили о соблюдении осторожности при движении на мостах и путепроводах.

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Автовладельцам порекомендовали не нарушать скоростной режим, а пешеходам — быть повнимательней при переходе проезжей части.

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