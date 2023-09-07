07 сентября 2023, 17:52
Петербуржцам пообещали теплую погоду до середины сентября
До середины сентября в Петербурге сохранится теплая погода. Воздух прогреется до +20, +25 градусов. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, четверг, 7 сентября, — последний наиболее прохладный день.
Реклама
На погоду в городе будет оказывать влияние антициклон, западные и южные ветра принесут теплый воздух. При этом солнечных дней станет меньше, добавил Колесов.
Санкт-Петербург
Погода
Реклама
Реклама