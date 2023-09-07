Общество 07 сентября 2023, 17:52 Петербуржцам пообещали теплую погоду до середины сентября

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До середины сентября в Петербурге сохранится теплая погода. Воздух прогреется до +20, +25 градусов. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, четверг, 7 сентября, — последний наиболее прохладный день.

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На погоду в городе будет оказывать влияние антициклон, западные и южные ветра принесут теплый воздух. При этом солнечных дней станет меньше, добавил Колесов.