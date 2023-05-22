Общество 22 мая 2023, 14:43 Петербуржцам пообещали потепление до 20 градусов

Читать 360tv в

В течение этой недели в Санкт-Петербурге установится теплая погода. Об этом в разговоре с «Невскими новостями» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он также предупредил, что в понедельник, 22 мая, возможны грозы с дождем.

Реклама

«Сегодня будет заметный день на фоне всей отличной солнечной погоды последней недели. Уже с середины дня начнется развитие облачности на территории Ленобласти. Температура воздуха днем составит до +20 градусов», — добавил специалист.

В другие дни на этой неделе осадков не прогнозируется, заключил Колесов.