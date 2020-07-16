Петербуржцам показали проблему домашнего насилия и посоветовали проходить мимо. Они прислушались

Связанную девушку с заклеенным ртом избили на одной из улиц в Мурине, Ленинградской области. Мужчина в балаклаве и перчатках толкал ее на землю, бил по рукам, лицу и спине. Но это было не показательное издевательство, а перфоманс, который затронул проблему домашнего насилия.

Активисты провели перформанс возле метро «Девяткино» в Санкт-Петербурге. Мужчина делал вид, что избивает девушку, которая пыталась кричать через заклеенный рот. На груди и спине жертвы были листовки с надписями «Не могу ничего сказать» и «Не могу ничего сделать».

Рядом с ними стояли люди с плакатами «Пожалуйста, проходите мимо» и «Мы сами разберемся».

Люди реагировали на перформанс по-разному. На кадрах видно, что многие прохожие прислушались к советам на плакате — они проходили мимо, никак не пытаясь прекратить насилие. Некоторые из них оглядывались, но так и не решались вмешаться. Другие прохожие останавливались на расстоянии нескольких метров и наблюдали, кто-то — снимал на телефон.

Лишь немногие подходили к активистам и выясняли, что здесь происходит. Однако услышав объяснения, некоторые проявляли недовольство. На последней минуте ролика слышно, как женщина возмущается происходящим. Она ругала активистов за то, что они демонстрируют такое на глазах детей, которые могут проходить мимо.

Главный организатор акции и исполнительница роли жертвы Анна Кузько рассказала «Мегаполису» про идею перформанса. Она отметила, что в реальной жизни происходит точно также — общественность старается обойти стороной тему домашнего насилия.