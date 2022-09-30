Петербуржцам объяснили, с чем связан наплыв кабанов в окрестностях города | 360°

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Петербуржцам объяснили, с чем связан наплыв кабанов в окрестностях города

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Основная причина, по которой кабаны зачастили в людные места, — чувство голода.  Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Эксперт отметил, что животные приходят к людям, чтобы полакомиться их урожаем.

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«В этом году урожай яблок, что является лакомством для кабанов. Они приходят в сады, в огороды именно полакомиться яблоками. Сейчас идет заключительная волна грибов, а в лесу очень много людей. Физически они могут подтолкнуть кабанов к населенным пунктам», — сообщил Глазков.

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Биолог добавил, что ни в коем случае не стоит подходить к животным, поскольку это опасно для здоровья и даже жизни.

«У секачей есть длинные клыки, которыми они болезненно кусают. Свиньи могут сильно бить пятаком. Самка предупреждает о нападении хрюканьем, а самцы щелкают челюстями», — заключил эксперт.

Санкт-Петербург

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