Петербуржцам объяснили, как добиться компенсации за травмы на льду

В зимний период гололедица на дорогах становится настоящим испытанием для жителей Санкт-Петербурга. Юрист Екатерина Антонова объяснила, что делать в случае падения на обледеневшем тротуаре и куда обращаться в случае повреждения автомобиля коммунальщиками. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

Специалист посоветовала обращаться в обслуживающие компании, если придомовые территории не расчищают от снега, а огромные сосульки создают угрозу для жизни.

«Если не убирают снег на улицах и во дворах, это может стать причиной серьезных неприятностей. Гололед, падающие сосульки могут нанести вред жизни и здоровью обычных граждан. На территориях многоквартирных домов эту работу должны выполнять управляющие компании, ТСЖ или ЖСК», — добавила Антонова.

В случае получения травмы на сколькой дороге адвокат посоветовала зафиксировать на фото место происшествия и постараться найти очевидцев. Также необходимо вызвать скорую помощь и получить от врачей заключение.

Если виновником является организация, в чьи обязанности входит уборка территории, то необходимо направить ей претензию с требованием о компенсации. Если виновник отказывается признать вину, необходимо обратиться в суд.

В случае, если вашу машину во время уборки задели коммунальщики, необходимо в присутствии представителя службы осмотреть автомобиль и зафиксировать ущерб на видео. Затем следует вызвать полицию.