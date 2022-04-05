Петербуржцам объяснили, как было принято решение о сносе ларьков

Снос ларьков продолжается в Санкт-Петербурге. В пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом «Невским новостям» рассказали, что в городе не ввели мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) решили не принимать, вместо этого создали специальную рабочую группу которая принимает решения, исходя из ситуации.

Введение моратория на снос ларьков обсуждалось, однако после анализа ситуации городские власти приняли решение рассматривать отдельно каждый конкретный объект.

«Когда взвесили все за и против, поняли, чем это может обернуться. Решение было изменено на создание рабочей группы, которая запрашивает информацию во всех ведомствах. Рассматривает и обращения граждан, в обязательном порядке учитывает для того, чтоб было комфортно людям, которые живут по соседству», — рассказали в комитете.